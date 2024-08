Eclética: veja as fotos da 6ª edição do evento ‘Uma noite de princesa’

No dia 25 de julho, um esquadrão do bem realizou o sonho de cinco meninas muito especiais de Americana e Santa Bárbara

No dia 25 de julho, um esquadrão do bem entrou em campo para realizar o sonho de cinco meninas muito especiais de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Larissa Santos, Heloisa Vieira, Emanuelle Gonçalves, Kauany Silva e Catariny Nunes foram escolhidas como as protagonistas do evento “Uma noite de princesa”, iniciativa que em 2024 chegou a sua sexta edição.

A festa aconteceu no Villa Nobre Eventos e reuniu cerca de 200 pessoas para uma noite inesquecível, repleta de momentos muito emocionantes.

Os grandes responsáveis pela iniciativa, que é totalmente beneficente, foram os assessores Christine Kelly, Keilla Duquini, Karine Rossi, Carlos Taioqui e Jean Cunha.

Claro, como ninguém faz nada sozinho, a ação só foi possível graças à parceria de vários fornecedores de nossa região, que doaram tempo e serviços para realizar o debut das meninas.

Entre os critérios utilizados para serem escolhidas estavam desempenho escolar e bom comportamento, além de questões socioeconômicas. Inesquecível, a noite certamente será sempre lembrada pelas debutantes como um momento de alegria plena, quando sonhos se realizaram.

Destaque para a presença do príncipe Lucas Sousa, influencer digital conhecido e ex- participante do reality “A Fazenda”, da Record. Parabéns a todos os envolvidos e confira alguns cliques!

As debutantes – Foto: OS NASCIMENTOS-RODOLFO SANTOS-GEICY RODRIGUES- DINO FOTOGRAFIAS Os assessores e organizadores do evento, Keilla Duquini, Carlos Taioqui, Karine Rossi, Jean Cunha e Christine Kelly – Foto: OS NASCIMENTOS-RODOLFO SANTOS-GEICY RODRIGUES- DINO FOTOGRAFIAS Catariny Nunes – Foto: OS NASCIMENTOS-RODOLFO SANTOS-GEICY RODRIGUES- DINO FOTOGRAFIAS Larissa Santos – Foto: Kauany Silva – Foto: Heloisa Vieira – Foto: OS NASCIMENTOS-RODOLFO SANTOS-GEICY RODRIGUES- DINO FOTOGRAFIAS Emanuelle Gonçalves – Foto: OS NASCIMENTOS-RODOLFO SANTOS-GEICY RODRIGUES- DINO FOTOGRAFIAS O tema da noite foi Bosque Encantado levando magia e encantamento aos convidados – Foto: OS NASCIMENTOS-RODOLFO SANTOS-GEICY RODRIGUES- DINO FOTOGRAFIAS O príncipe Lucas Sousa – Foto: OS NASCIMENTOS-RODOLFO SANTOS-GEICY RODRIGUES- DINO FOTOGRAFIAS