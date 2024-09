Eclética: Uma noite de comemoração e história para OAB de Santa Bárbara

Para celebrar os 40 anos da 126ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santa Bárbara d’Oeste, sua diretoria organizou, no dia 17 de agosto, o memorável “Jantar da Advocacia”, que também marcou as comemorações do Dia do Advogado. O evento aconteceu no sofisticado Solazzo Eventos e reuniu cerca de 200 convidados, em uma noite que uniu tradição e alegria.

Essa festa, que já entrou para a história da advocacia local, foi muito mais do que um simples evento. Advogados de diferentes gerações se reuniram para celebrar não apenas a profissão que amam, mas também os 40 anos de atuação marcante da OAB na cidade. O encontro foi um símbolo do legado construído ao longo dessas quatro décadas, reforçando a importância da advocacia para o desenvolvimento da Justiça e dos direitos na comunidade.

O delicioso jantar foi cuidadosamente preparado pelo Buffet Edinei Chinelatto, proporcionando aos presentes uma experiência gastronômica de qualidade, regada a espumantes. E, como toda boa festa merece, a animação ficou por conta da banda NOZ4, que embalou os convidados com o melhor do rock e dos clássicos atemporais. Para completar, o Pagode do Renan trouxe ainda mais alegria, garantindo que o público não deixasse a pista de dança até altas horas.

Ao longo de quatro décadas, a OAB de Santa Bárbara d’Oeste construiu uma trajetória de lutas e conquistas, e esse evento foi uma oportunidade de refletir sobre essa história, ao mesmo tempo em que celebrava o presente e olhava para o futuro com otimismo e união. Eclética traz registros da noite. Confira!