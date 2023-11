Eclética: Tivoli, 25 anos fazendo parte de nossa história

Inaugurado em novembro de 1998, apesar de estar localizado em Santa Bárbara d’Oeste, com o tempo o Tivoli Shopping passou a fazer parte da vida de moradores de toda região.

Atualmente, com 143 operações, o empreendimento se envolveu na comunidade e foi cenário de muitos momentos marcantes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A verdade é que com 25 anos, o shopping faz parte da memória afetiva das famílias e costuma integrar todas as idades, afinal, quem nunca foi assistir a um show no centro de compras, comer na praça de alimentação, visitar alguma exposição, assistir ao último lançamento no cinema, fazer compras ou apenas passear pelos corredores para olhar as vitrines e se atualizar das novidades?

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Sendo assim, com tantas recordações vivenciadas, para marcar esse dia especial, Eclética preparou uma coluna com fotos de leitores e amigos que também levam o Tivoli no coração e viveram experiências no empreendimento. Confira!

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Agenda aí

Para celebrar esta data tão especial, o Tivoli preparou uma programação especial para que os clientes possam aproveitar. Sendo assim, quem visitar o shopping hoje poderá fazer fotos em um cenário Instagramável.

Além disso, personagens estarão distribuindo balões personalizados aos clientes, que também poderão estourar balões premiados. Para encerrar, a partir das 19h30, haverá um show da The Beatles Alive, uma das bandas mais conceituadas do Estado. Bom de ir!