Eclética: Retratos de Natal

Enviar um cartão de Natal com o retrato de família não é exatamente uma tradição nova. Dizem que o primeiro cartão a ser impresso data de 1843 e foi criado por Sir Henry Cole, que era um funcionário público que reformou o sistema postal britânico e ajudou a criar o Universal Penny Post – um serviço postal que permitia que as pessoas enviassem cartas, independentemente da distância.

Sua ideia tinha como objetivo compartilhar seus cumprimentos de Natal a amigos e familiares e dar um toque alegre e carinhoso à ocasião.

A proposta ganhou o mundo e, em alguns lugares, se tornou comum colocar uma foto da família. Com a internet e as redes sociais, as fotos passaram a ser compartilhadas também no mundo virtual. Assim, belos cenários foram sendo criados para representar toda essa magia natalina.

Hoje compartilhamos fotos feitas por estúdios fotográficos de nossa região, que foram gentilmente cedidas por nossos leitores. Esse gesto, é nossa maneira de desejar um Feliz Natal para todos!