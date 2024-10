Eclética: Outubro Rosa na Unimed

Confira as imagens do ensaio fotográfico das pacientes da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana

Neste mês, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana lançou o podcast Minha História #PodInspirar, com o relato de 13 pacientes da Oncologia, de diferentes idades e profissões.

Nas entrevistas, conduzidas pela superintendente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste, Carla Eliana Bueno, as participantes comentam sobre a descoberta do câncer, a jornada de desafios e superações durante o tratamento e a importância de comemorar vitórias e de contar com a rede de apoio.

A iniciativa faz parte da campanha Outubro Rosa realizada pela cooperativa com o propósito de promover o autocuidado e a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o de maior incidência em mulheres no mundo todo.

O conteúdo está disponível no canal do Youtube da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, além do Spotify. Como já é tradição, não poderia faltar o ensaio fotográfico das pacientes, que, além de eternizar o momento, eleva a autoestima delas. Eclética tem o prazer de registrar. Confira!