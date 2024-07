Eclética: O animado arraiá da Juliene De Lião

Cerca de 60 pessoas participaram da festa realizada no salão social da Casa do Advogado, em Americana

Quem conhece sabe que a professora Juliene De Lião é dona de uma personalidade vibrante e agregadora. Conhecida por estar sempre em movimento, tanto física quanto socialmente, ela adora estar entre amigas e inventar motivos para se reunir.

Assim, seus aniversários são sempre verdadeiros eventos e, neste ano, aproveitando que completa nova idade em junho, mês das festas juninas, ela criou uma celebração temática que foi um sucesso. Cerca de 60 pessoas participaram da festa realizada no salão social da Casa do Advogado, em Americana.

Completamente inseridos no contexto, os convidados estavam caracterizados com trajes típicos juninos, enchendo o ambiente de cor e alegria. A festa destacou elementos culturais e tradicionais, com um cardápio de dar água na boca, assinado pela talentosa Sandra Pasquoto Gastronomia. Entre as delícias servidas estavam cachorro-quente, pastel, cuscuz mole, buraco quente, batata frita, bolo de fubá cremoso, caldinhos, vinho quente e quentão, entre outros itens.

A animação ficou por conta do cantor John Viola, que arrasou tocando o instrumento que leva até no nome. Para finalizar com chave de ouro, um festival de brigadeiros (Leia-se Delícias da Tay) foi oferecido, um presente carinhoso da amiga Patrícia Estevam Zanetti. Em suma, mais uma vez, Ju mostrou seu talento para reunir pessoas e criar momentos inesquecíveis. Confira!

