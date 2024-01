Eclética: Lions Clube Americana Norte e uma de suas paellas

Lions promoveu no final do ano passado a noite “Paella de Frutos do Mar”; confira fotos do evento

Sempre se movimentando para conseguir manter as atividades do CDA (Centro de Diagnóstico Auditivo) e desenvolvendo um importante papel social na cidade, o Lions Clube Americana Norte promoveu no final do ano passado a noite “Paella de Frutos do Mar”.

A delícia foi preparada pessoalmente pelo presidente do clube de serviços, o simpático Edilson Bissoli, um especialista no prato, que sempre arrasa com seu tempero único e inesquecível. Cerca de 100 pessoas participaram da ação, a última de 2023.

Para 2024, leões e domadoras pretendem voltar logo após o Carnaval, com muitas novidades relacionadas ao atendimento ao público, sempre com o compromisso de melhorar a vida das pessoas e contribuir para um futuro mais sustentável e solidário.

Já sobre o primeiro evento do ano, é bom saber que será uma Paella Caipira no sistema drive-thru, que deve acontecer no dia 25 de fevereiro. Em breve, divulgaremos mais informações para quem quiser adquirir o prato e levar para casa. Já para quem deseja acompanhar mais de perto as atividades do Lions Clube Americana Norte, acesse o Instagram @lionsclubeamericananorte.