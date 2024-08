Eclética: Lançamento do McDia Feliz em Nova Odessa

No início de agosto aconteceu o lançamento do McDia Feliz local, além da apresentação do McAmigo 2024, Maurício Godoy Lopes

No início de agosto aconteceu o lançamento do McDia Feliz local, além da apresentação do McAmigo 2024, Maurício Godoy Lopes. Proprietário da Escola English Café Club, ele também é jornalista e foi escolhido, entre outras razões, pelo belo projeto que realiza com seus alunos, escrevendo cartas para crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

O McDia Feliz ajuda no combate ao câncer infantojuvenil, por meio da atuação do Instituto Ronald McDonald, e na construção de educação de qualidade para jovens, através do Instituto Ayrton Senna.

A campanha é considerada a maior do Brasil em arrecadação de fundos. Na RPT (Região do Polo Têxtil), a iniciativa é tradicional e tem como principal nome a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Este ano, houve dois lançamentos: um na sede em Santa Bárbara d’Oeste, onde foi apresentada a Criança Superação Theo Delfino Sobrinho e outro na unidade do McDonald’s em Nova Odessa, que contou com a presença de vários parceiros como representantes da Acino, Escoteiros, Lions, entre outros.

A grande novidade do ano é que parte da arrecadação feita em todo o Brasil será destinada a projetos desenvolvidos no estado do Rio Grande do Sul.

Coordenadora fala

“Em 2024, estaremos atuando de forma diferente, todavia, com o mesmo sentimento de amor e atenção à causa do câncer na criança e no adolescente. Seremos uma instituição mobilizadora, com a tarefa de engajar voluntários e, sobretudo, informar e sensibilizar toda a sociedade para os sinais e sintomas da doença, com o objetivo de alertá-los para uma identificação precoce e um encaminhamento rápido aos centros de tratamento”, disse Carla Eliana Bueno, coordenadora da Região do Polo Têxtil da Campanha McDia Feliz.

Participe da campanha

Para participar da campanha, aqueles que já adquiriram o tíquete antecipado deverão trocá-lo por um sanduíche Big Mac, somente no próximo sábado (24), em qualquer restaurante McDonald’s do Brasil.

Para os que não adquiriram, basta ir a um restaurante McDonald’s e pedir um Big Mac, isolado ou na McOferta, e estarão automaticamente participando.

Comprando nos restaurantes McDonald’s de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Nova Odessa, estarão também colaborando com as crianças e adolescentes com câncer assistidos pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara.

Programação

Tanto na unidade do McDonald’s do Tivoli Shopping quanto na de Nova Odessa haverá uma programação especial com várias atividades, incluindo aferição de pressão, teste de glicemia, atividades recreativas, roda de leitura, apresentações musicais e muito mais. A programação completa está disponível no Instagram @redefemininasbo.