Eclética: Lançamento da Festa de São Benedito

Jantar dançante realizado no último sábado, no Clube dos Veteranos, marcou o lançamento do evento

A Festa de São Benedito vai começar! A partir de amanhã e até o dia 22 de setembro, todas as sextas, sábados e domingos, o público poderá curtir o evento, que será realizado na Rua Paraíba, 193, no Jardim Colina, em Americana, totalizando 12 dias de festa.

Em 2024, a celebração chega à sua 57ª edição e contará com shows musicais com bandas ao vivo e os populares shows de prêmios. Cerca de 350 pessoas trabalharão de forma voluntária para fazer tudo acontecer, um exemplo de doação, devoção e muita boa vontade.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Claro, um dos destaques será a variada gastronomia, que este ano será oferecida em 10 barracas repletas de delícias salgadas e doces.

Como já é tradição desde 2011, o jantar dançante, realizado no último sábado (24), no Clube dos Veteranos, marcou o lançamento do evento. Confira!

Programação

Organizada com apoio do Grupo Liberal, a celebração contará com a animação das rádios Clube AM 580, Gold 94.7 e Zé FM 76.3. A abertura do evento, amanhã (30), terá o show do sertanejo Yago Rocha.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

No dia seguinte, a dupla Jack & William subirá ao palco. Já no domingo, acontecerá o show de prêmios e as atividades terão início às 12h. Destaque para o grandioso “Bingão” que ocorrerá no dia 22 de setembro.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A programação completa, que tem como grande destaque a apresentação do Samba D’Aninha, no dia 6 de setembro, pode ser conferida no site do LIBERAL ou no Instagram @saobeneditoamericana.