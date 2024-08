Eclética: Festa Julina da OAB de Americana

A Festa Julina da 48ª Subseção da OAB de Americana aconteceu no dia 20 de julho, em frente à Casa do Advogado

A Festa Julina da 48ª Subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Americana aconteceu no dia 20 de julho, em frente à Casa do Advogado. A iniciativa – gratuita – foi organizada pelas comissões de Eventos, Jovem Advocacia e Defesa e Direito dos Animais.

Animadíssima, a festança teve tudo que o tema dá direito, desde bingo até pescaria e uma impagável quadrilha. Além de levar entretenimento, o Arraiá do Bem, promovido voluntariamente pela entidade ainda foi beneficente aos Anjos Peludos e Fraternidade Guardiões da Imaculada.

O buffet Sandra Pasquotto assinou os quitutes julinos e a Cervejaria Kalango levou seus chopps gelados para complementar a festança. Confira alguns cliques.

50 anos Jantar da Advocacia

O jantar em comemoração ao Dia do Advogado, promovido pela OAB de Americana, está agendado para acontecer no dia 24 de agosto.

Em 2024, a Subseção Americana comemora 50 anos de atuação; portanto, o Jantar da Advocacia será especial e repleto de surpresas. Mais informações sobre o evento no Instagram @oabamericana.