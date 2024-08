Eclética: Confira as imagens da edição 2024 do Santa Bárbara Rock Fest

No último final de semana, Santa Bárbara d’Oeste se transformou na casa do rock; veja a galeria de fotos

No último final de semana, Santa Bárbara d’Oeste se transformou na casa do rock. Superando todas as expectativas, a edição 2024 do Santa Bárbara Rock Fest atraiu um excelente público, que durante três dias pôde curtir diversas bandas, das mais variadas vertentes do rock.

Mais do que ceder palco para 41 atrações, se tornando o maior festival de rock de bandas independentes do interior paulista, o evento fomentou a gastronomia local, a economia criativa, o entretenimento e o lazer, não apenas para barbarenses, mas para toda a região, sem contar as pessoas que vieram de outras localidades para prestigiar o festival, que já se tornou icônico e, mais uma vez, fez história.

“Muito obrigado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, aos colaboradores da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, aos prestadores de serviço e aos patrocinadores. Juntos, fizemos história!” disse o secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, Evandro Felix Carneiro, nas redes sociais.

Eclética passou por lá para registrar. Confira!

Evandro Felix Carneiro, secretário de Cultura e Turismo – Foto: Leonardo Matos-Liberal Edição 2024 superou as expectativas da organização – Foto: Leonardo Matos-Liberal Kauany Caracini, Agatha Caroline e Emanuely Alves – Foto: Leonardo Matos-Liberal Galera de várias tribos se reuniram para curtir o final de semana em Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Leonardo Matos-Liberal A vibe do guitarrista Kiko Shred tocando praticamente em casa com sua banda Viper – Foto: Leonardo Matos-Liberal Vestir a camisa da banda preferida foi item praticamente obrigatório entre os presentes – Foto: Leonardo Matos-Liberal Giovana Canteli e Jean Oliveira – Foto: Leonardo Matos-Liberal Na correria dos bastidores, Almir Pugina – Foto: Leonardo Matos-Liberal Rock Fest 2024 – Foto: Leonardo Matos-Liberal (8) Fernanda Cerdan e Camila Furlan – Foto: Leonardo Matos-Liberal Naiara Mendonça e Sonia Aparecida – Foto: Leonardo Matos-Liberal Rock Fest 2024 – Foto: Leonardo Matos-Liberal (2) Rock Fest 2024 – Foto: Leonardo Matos-Liberal (5) Carolina Magossi, Bianca Mazoti e Brida Almeida – Foto: Leonardo Matos-Liberal Rock Fest 2024 – Foto: Leonardo Matos-Liberal (4) Rock Fest 2024 – Foto: Leonardo Matos-Liberal (10) Rock Fest 2024 – Foto: Leonardo Matos-Liberal (3) Rock Fest 2024 – Foto: Leonardo Matos-Liberal (6) Rock Fest 2024 – Foto: Leonardo Matos-Liberal (1) Rock Fest 2024 – Foto: Leonardo Matos-Liberal (7) Rock Fest 2024 – Foto: Leonardo Matos-Liberal (9) Raissa domingos e Eduardo Dugolin – Foto: Leonardo Matos-Liberal Rock Fest 2024 – Foto: Leonardo Matos-Liberal (11)