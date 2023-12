Eclética: confira as fotos dos dois primeiros dias da Cantata do LIBERAL

Há muitos anos o Natal de Americana tem como tradição da população a Cantata de Natal do LIBERAL

Há muitos anos o Natal de Americana tem como uma das tradições mais queridas da população a “Cantata de Natal do LIBERAL”. Originalmente, o evento acontecia na frente da sede, localizada na Rua Tamoio, contudo, em 2021, devido à pandemia, as apresentações foram transferidas para o Welcome Center e desde então tem sido assim.

Abrindo a temporada 2023, a Orquestra Filarmônica do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) trouxe um repertório clássico, sem esquecer das músicas temáticas de Natal.

Já na terça-feira (19) foi a vez do Coral da Feliz Idade, da Comunidade da Família de Americana, se apresentar, inclusive, sendo muito elogiado, especialmente por trazer belos hinos para o evento. Com cinco dias de apresentações, essa edição foi uma das mais extensas. Sendo assim, hoje publicamos os dois primeiros dias e amanhã tem mais…

