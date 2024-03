Eclética: Chá de Páscoa do Lions Clube Americana Norte

Última edição, realizada no dia 20 de março, reuniu cerca de 120 pessoas e foi motivo de muita alegria; veja as fotos

Um dos eventos mais aguardados entre os promovidos pelo Lions Clube Americana Norte é o tradicional Chá de Páscoa. Com prendas temáticas muito especiais, a tarde é sempre muito prestigiada. A última edição, realizada no dia 20 de março, reuniu cerca de 120 pessoas e foi motivo de muita alegria, em especial pelos deliciosos reencontros.

Assim como em todas as ações promovidas pelo clube de serviços, a verba arrecadada com o evento foi revertida ao Centro de Diagnóstico da Deficiência Auditiva. Aproveitando a publicação das fotos, ressaltamos a importância de prestigiar os eventos beneficentes, seja colaborando com doações para a realização ou comprando convites para participar.

Apesar dos esforços e boa vontade dos voluntários, muitas vezes o custo dos eventos são altos e a não adesão dos participantes, ou mesmo a falta de apoio financeiro, tornam o trabalho difícil e até mesmo inviável. Abraçar as boas causas é bom e faz bem, além de ser uma linda forma de retribuir as bênçãos e agradecer os privilégios, afinal, como diz a máxima popular, dar é melhor do que receber. Confira!