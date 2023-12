Eclética: Celebrando duas vidas

Apesar de serem de gerações completamente diferentes, a relações públicas Giulia Peres Galassi e a avó Maria Helena Dextro Peres têm muito em comum, além do fato de ambas serem do signo de escorpião e terem as mesmas características de personalidade, como a intensidade, determinação e a paixão pela vida.

Nascida no dia 17 de novembro de 1943, Maria Helena foi professora primária e coordenadora pedagógica de muitos americanenses que passaram por instituições como a Escola Estadual Doutor Heitor Penteado, Colégio Antares e EMEIs da Prefeitura Municipal de Americana. Por outro lado, a jovem Giulia nasceu no dia 9 de novembro de 1998 e considera a avó sua “alma gêmea”, inclusive, por essa razão, escolheu comemorar ambos os aniversários no mesmo dia. “São idades significativas”, comentou.

O evento aconteceu no Dal Giardino e reuniu cerca de 70 pessoas. Casada há 56 anos com Rubens, Maria Helena é mãe de três filhas e possui seis netos.

Entre os destaques da tarde, a entrada dela, acompanhada pelo marido e ladeada pelas filhas e netos, ao som da música “Emoções”, tocada pelo músico Jhoni, foi realmente especial. Destaque para o cardápio do almoço, repleto de delícias, como o Rondelli ao Cordeiro, o Camarão Aioli, o Salmão Grelhado com Risotto de Limão Siciliano e o Fillet Mignon com Risotto de Funghi, tudo regado a bons vinhos e espumantes.

Assim, enquanto Maria Helena comemorou seus 80 anos, em uma jornada repleta de histórias emocionantes e sabedoria, Giulia celebrou os 25, vivendo uma nova fase cheia de sonhos e realizações. Confira!