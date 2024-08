Eclética: Baile de Inverno de Kamilly Isabelly

O debut de Kamilly Isabelly Favaro Bueno foi planejado em cada detalhe e acabou saindo do jeitinho que ela sonhou; veja as fotos

O debut de Kamilly Isabelly Favaro Bueno foi planejado em cada detalhe e acabou saindo do jeitinho que ela sonhou. Nascida em 21 de julho de 2009, filha única do casal Tânia e Alex Bueno, Kamilly Isabelly é dona uma personalidade extremamente carinhosa e, como boa parte das meninas de sua idade, é vaidosa, adora se divertir com os amigos e passear com a família.

Vivendo uma das melhores fases da vida, ela deseja cursar relações internacionais e, para isso, se dedica muito aos estudos. Durante dois anos pensou em sua festa de 15 anos, que teve como tema um “Baile de Inverno”, inspirado nos eventos norte-americanos.

O debut realizado no Villa Nobre foi uma noite de muitas surpresas e emoções, a começar pela entrada triunfal da debutante, com um show pirotécnico cinematográfico. Maravilhosa, a decoração assinada por Fernando Reame trouxe toda a atmosfera invernal que o tema pedia.

Destaque para o bolo esculpido em gelo, que estava sensacional. Robô, tambor para animar a pista e um café colonial de despedida foram apenas alguns dos itens dessa noite inesquecível.

Como lembrança, os convidados levaram fotos personalizadas tiradas no espelho fotográfico e as meninas receberam chinelos para descansar os pés durante uma noite muito agitada. Confira!