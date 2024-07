Eclética: 3ª edição do Arraiá do LIBERAL

A terceira edição do Arraiá do LIBERAL, realizada nos dias 21 e 22 de junho, foi um grande sucesso! O evento, que em 2024 passou a integrar o calendário oficial de Americana, superou as expectativas da organização e atraiu grande público para a frente da sede do jornal.

Em parceria com nove entidades assistenciais da cidade, a festa caiu no gosto popular e, além de promover entretenimento, cultura e gastronomia, mostrou a força da união e da solidariedade.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além de ser beneficente para entidades assistenciais de Americana, o evento também comemorou o aniversário do jornal, que no último dia 1º de junho celebrou 72 anos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Entre os atrativos da “festança”, houve um show de prêmios, com prendas variando entre R$ 500 em dinheiro, TV, liquidificador, batedeira, fritadeira elétrica, R$ 150 em compras nos Supermercados Paraná, kit Natura Dona Margarida, cesta de produtos de limpeza da JAT, cesta de doces da Lugano, kit de doces do Formiguinha e muito mais.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Além das apresentações musicais e de dança, a animação dos locutores das rádios Zé FM e Gold manteve o evento no maior alto astral. A cobertura completa, com todas as fotos feitas por nossa equipe, já está disponível em nosso portal. Confira na Eclética de hoje um resumo dos dois dias de festa.