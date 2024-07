Eclética: 1ª semana da Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus, em Americana

A 14ª Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus teve excelente movimento em sua primeira semana; veja as fotos

A 14ª Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus teve excelente movimento em sua primeira semana. A abertura contou com o show do Projeto Hitss, que levou um repertório animado e eclético.

O ponto alto do primeiro final de semana foi apresentação de Duduca & Dalvan, que levou um grande público para desfrutar da festa, no sábado.

A apresentação foi completíssima, repleta de sucessos que emocionaram e encantaram os apaixonados pelo estilo sertanejo. Como era de se esperar, a gastronomia da festa tem sido o grande destaque e continua oferecendo uma variedade de delícias que agradam a todos os paladares.

Ontem, o evento foi retomado com um show da Parada Sertaneja e, hoje à noite, o público curtirá a aguardadíssima apresentação da dupla Maurício & Mauri. Confira alguns cliques da primeira semana e já deixe anotado na agenda: a Festa de Bom Jesus vai até dia 22 de julho, sempre às sextas e sábados.

