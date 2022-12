24ª Cantata do LIBERAL

Repetindo a parceria de sucesso firmada no ano passado, o Grupo Liberal e o Welcome Center se uniram mais uma vez para a realização da Cantata de Natal. Este ano, o evento, que é tradicional em Americana, chegou a sua 24ª edição. Ao longo de quatro dias das últimas duas semanas, o público pôde conferir de perto as emocionantes apresentações da Banda Municipal de Americana Monsenhor Nazareno Maggi, Banda Marcial do Senai, Orquestra Filarmônica do Senai e Coral Ítalo-Brasileiro, que com muita animação e alegria encerrou a programação de 2022.

Em nome da diretoria do LIBERAL, o diretor comercial Fernando Giuliani agradeceu a parceria com o Welcome Center, com os artistas que participaram, assim como ao público que prestigiou.

“Agradeço a direção do Welcome Center, graças a Deus, todos os dias o espaço esteve lotado e a Cantata mais uma vez manteve sua tradição e foi um sucesso. A Cantata de final de ano, tem como objetivo tocar o coração das pessoas através da música, provocando sentimentos de reflexões e agradecimentos. Ano que vem, na 25ª edição, prometemos algo ainda mais especial”, declarou Fernando. Já em nome do Welcome, o gestor José Fernando Fonseca destacou o encantamento que cada apresentação despertou no público. “Foram noites inesquecíveis com muita harmonia e alegria”.

Eclética esteve presente registrando os melhores momento das quatro noites de apresentações.

1ª noite, terça-feira, dia 13

01 A Banda Municipal de America abriu a programação das cantatas em 2022 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

02 Rosangela e José Fernando Fonseca – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

03 Bethi Cheretti e Rafael – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

04 Ricardo Pinheiro – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

05 Rosa Figueroba, Thais Rillo e Thais Vitti – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

06 Gislaine Francischangelis – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

07 Gustavo Rovina Belofardi e Fernanda Rovina Belofardi Firmino – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

08 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

09 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

10 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

11 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Carolina Silva e Ely Bacan – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Cida Moraes, Nilceia Martinho Cardoso e Nice Carpim Pezolato – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Edson Panfilio com Ana Paula e Heloísa – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Eneas Aranha e Rosenilde – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Graziela Gomes e Alexandre Bastos – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Jaqueline Gonçalves Balero e Lucas Salles de Assis – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Márcia de Freitas e Bolívar de Freitas – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Maria Diva e Sebastião Antonio Barbosa – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Maria Helena Favaretto (azul) e Ana Maria Padovani Pires – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Matheus Felipe Bordini, Denise Bordini e Anna Luiza Bordini – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Tatiane e Rafaela Tunucci com Maria Trajanov

Thuany Ramella Leis, Lígia Figueiredo, Luciana Fola e Silvana Pompeo – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

2ª noite, quinta-feira, dia 15

1 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

2 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

3 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

4 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

5 – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

A Banda Marcial do Senai foi atração do segundo dia de Cantata – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Bianca Fola Flores e Bárbara Beatriz Fola Flores – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Camila e Richard Galego com Victorya, Vitor e Valentina – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Diogo e Ana Carolina com a mãe Roseli Cardoso – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Eduardo Flores – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Elaine de Souza e Valdemar com os filhos Caio e Evylin – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Elisama Martins e Rebeca e Anderson Valentinho da Silva – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Joceni Generoso e Sabrina Lima com Enrico – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

José Fernando Fonseca – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Juliana e Ailton Sabino – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Juliana Medon Bianco Giuliani e Fernando Giuliani – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Juliana Nascimemto e Priscila Cristina – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Leonor Colmati e Adriana Paula – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Luciano Bianco Giuliani e Ana Blanco – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Magali e Verônica de Lima – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

O maestro, Raphael de Araújo Franco – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Reuel Moreira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Sílvio Romoda e Rodolfo Pessoa – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

3º dia, terça-feira, dia 20

15 A Orquestra Filarmônica do Senai foi atração do terceiro dia de Cantata – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

16 Juliana Medon Bianco Giuliani e Fernando Giuliani – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

17 O vice-prefeito, Odir Demarchi e o prefeito, Chico Sardelli – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

18 Eric entre os pais, Virginia Volpato Santichio e Carlos Santichio – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

19 Eduardo Paparotti – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

20 Marlene de Souza, Mercia Werner, Suleize Tadei Campari e Vera Lúcia Marcellos – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

21 Maria Elisa Turquiai e Maria Isabel Fernandes de Sá – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Alice Cavalheiro Novaes e Maximino da Silva Novaes – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Ana Paula Zorzeno e Cezar Polidoro – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Casa do Papai Noel – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Eduardo Visentini e Ana Paula – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Elisangela Carmo e Isabella Zancan – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Guilherme Maud – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

João Marcoa – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

José Eduardo Angelini Milani entre Ana Clara e Maria Cecília – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Lafaelli Borges de Oliveira e Laura de Oliveira Carneiro – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Maria da Glória Visentini e Wanderley – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Papai Noel – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Renato Ancen com Vinícius e Rafael – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Ronaldo Brito – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Rosangela Fonseca e Nica Marin Campari – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

Sônia e João Batista Vieira – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

4º dia, quinta-feira, dia 22