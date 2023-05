Assim que a rádio Gold do Grupo Liberal anunciou que traria para Americana o cantor Dino, a procura por ingressos começou. Em pouco tempo, os convites para o evento praticamente se esgotaram, o que na verdade não foi uma grande surpresa se consideramos que o músico é um fenômeno do Youtube, com mais de 3 milhões de visualizações. Com um repertório repleto de versões de sucesso, ele trouxe o melhor do flashback, misturado com rock acústico, country rock, rock nacional e internacional e muito mais!

Aliás, qualquer semelhança com a programação da Gold, conhecida por só tocar músicas de qualidade, não é coincidência. Segundo o CEO da rádio, Fernando Giuliani, o cantor foi escolhido justamente por essa razão. “Esse foi o primeiro show que a Gold promoveu com exclusividade, fizemos questão de analisar bem quem traríamos e o Dino superou as expectativas, foi super atencioso e agradou muito ao público”.

A apresentação aconteceu no Villa Americana Eventos e atraiu excelente público. Com um layout montado especialmente para a noite, o setor central com as mesas ganhou muitos elogios, pois proporcionou ao público a possibilidade de assistir às apresentações sentado, com total conforto e comodidade. Já no mezanino, a visão geral do evento estava bonita de ver, o que tornou o espaço um dos lugares mais aprovados pelos presentes. Abrindo a noite, o cantor Norton Costa tocou um pouco de rock nacional e preparou o público para o show incrível que Dino apresentou logo na sequência.

Aplausos de pé, pedido de bis e muita interatividade marcaram o verdadeiro espetáculo que o artista deu. Eclética esteve por lá registrando alguns momentos. Confira!