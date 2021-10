Dia da Secretária marca retorno de eventos no Ciesp

03 out 2021 às 08:18

Encontro aconteceu no auditório da entidade e reuniu cerca de 20 pessoas no presencial e outras 30 no modo on-line

Depois de quase dois anos sem eventos presenciais, o Ciesp de Americana aproveitou o Dia da Secretária, celebrado no último dia de setembro, para realizar o seu primeiro evento, dessa vez no formato híbrido.

Com o tema “É preciso estar bem para fazer o bem!”, o encontro teve a participação especial on-line da Dra. Alessandra Pellegrino, médica com especialização em Nutrologia e Dermatologia. Além disso, presencialmente houve a participação de Silmara Infante, empresária e esteticista do ramo da beleza, e Júlia Pacheco, formada em Yoga, Cinema e Teatro.

O encontro, marcado por reencontros foi uma delícia e marcou dois momentos muito especiais: a comemoração pelo Dia da Secretária, essas profissionais essenciais para o bom andamento do trabalho de qualquer empresa, além é claro, da retomada das atividades presenciais, algo do qual todos sentíamos tanta saudade.

Confira nas fotos de Marcelo Rocha um pouco de como foi.