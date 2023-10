Degustação com Jorge Lucki no Dal Giardino; veja fotos

O charme francês foi o tema da degustação harmonizada promovida pela casa italiana Dal Giardino Ristorante, no último dia 26. O palestrante da noite foi o especialista em vinhos, Jorge Lucki. Formado na Academie du Vin de Paris, a primeira escola de vinho da França, ele esteve pela segunda vez no espaço, compartilhando seus conhecimentos em uma degustação.

Ao longo da noite foram servidos vinhos de quatro grandes regiões produtoras do país europeu, como Bordeuax, Loire, Borgonha e Rhône.

Para harmonizar, os pratos preparados pelos chefs da casa foram burrata, robalo assado na folha de bananeira, filé mignon suíno ao molho madeira, além de carré de cordeiro francês com crosta de amêndoas servido com arroz marroquino, finalizando com um delicioso brownie servido com sorvete de baunilha e calda de amêndoas.

Desde que o Dal Giardino foi inaugurado, em 2019, ele passou a ser referência como espaço enogastronômico e continua mantendo a boa fama, com serviço de primeira qualidade, alta gastronomia, além de um espaço cada dia mais lindo, agradável e aconchegante. O LIBERAL esteve presente na degustação. Confira!

Alexandre Dapolito e Alessandra – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Fernando Martini e Milena Martini – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Eduardo Cruz e João Paulo – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Letícia Oliveira e Natália Ricatto – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Mirian e Jackson Brenner – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Júnior Zicari e Valeria Monrandi – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Ao longo da noite foram degustados quatro vinhos – Foto: Claudeci Junior/Liberal

úblico prestigiou a segunda vinda de Jorge Lucki – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Um dos maiores nomes do universo do vinho no País, Jorge Lucki – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Os anfitriões, Alex Niuri e Sylvia Helena Peres – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Simone Puglieri e Rafaela Grassi – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Katherine, Dirceu Dalben e Mara Dalben – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Maitê e Dana Rocha – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Alberto Belan e Angela – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Fernando Giuliani e Juliana Medon Bianco Giuliani – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Maria Helena Destro Peres – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Eliana Leite Moura Barcello e Ademir Barcello – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Alessandro Levi e Daniela Lonardoni – Foto: Claudeci Junior/Liberal

André Levy e Grasiella – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Taynara Antoniolli Colosalle e João Colosalle – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Rafaela Grassi, Jorge Lucki, Simone Puglieri e Alex Niuri – Foto: Claudeci Junior/Liberal

