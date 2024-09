No dia 17 de setembro de 2009, a americanense Jamile Mazeto Damasceno veio ao mundo para brilhar! Filha caçula da bancária Keila Cristina Mazeto Damasceno e do engenheiro mecânico Marcelo Passoni Damasceno, ela é uma menina de personalidade forte e muito decidida, o que a torna uma líder nata. Tanto é que seu aniversário de 15 anos foi pensado nos mínimos detalhes por ela, que fez questão de acompanhar de perto todo o processo de organização.

O tema “Cassino” surgiu após uma viagem em família para a Argentina e o Uruguai, onde Jamile se encantou com as estratégias e regras dos jogos, além do clima elegante e pomposo dos ambientes. Durante o tour, uma visita a uma Casa de Tango despertou nela o desejo de dançar esse estilo com o pai em seu debut.

O evento aconteceu no Gran Poeme, em Santa Bárbara d’Oeste, e reuniu 65 convidados. Belíssima, Jamile escolheu três vestidos vermelhos para a ocasião, arrasando em todos os looks, inclusive no último, um macaquinho de renda com brilhos. Entre os atrativos da festa, destaque para a presença do mágico Fernando Lazzaro e para a brincadeira da roleta de bebidas, idealizada pela própria debutante, em conjunto com a irmã.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A família inteira embarcou no sonho de Jamile. Um exemplo foi o arco da entrada, que foi confeccionado pessoalmente pelos pais, com a ajuda da debutante. Ainda assim, o grande destaque da festa foi a performance de Jamile com o pai ao som de “El Tango de Roxanne”, tema de Moulin Rouge. A abertura da pista de dança também foi memorável, com as participações da mãe e da irmã da debutante, ao som de “Joga pra Lua”, da Anitta. Todas as coreografias, que foram impecáveis, foram criadas pela HD2 Coreografias.

Para finalizar, os convidados receberam como lembrança sais para escalda-pés e sabonetes faciais regeneradores. A Eclética registrou alguns momentos. Confira!

A aniversariante, Jamile Mazeto Damasceno – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Os pais da aniversariante, Keila Cristina Mazeto Damasceno e Marcelo Passoni Damasceno – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Lúcia Helena (madrinha) e Maria Ignês (avó materna) – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Gabriela Mazeto Damasceno (irmã da aniversariante) e o noivo Mayke Cesar da Silva – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação A performance da aniversariante com o pai – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Alanis Basilio, Lívia Matos, Larissa Matos e Beatriz Bessa – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Sofia Martins, Dara de Sousa, Carolina Favaro e Helena Duarte – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Uma das atrações do aniversário foi a presença do mágico – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Decoração inspirada em Las Vegas estava um show à parte – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação A aniversariante Jamile – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação A aniversariante Jamile – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Aniversário de 15 anos de Jamile – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Aniversário de 15 anos de Jamile – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Aniversário de 15 anos de Jamile – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Aniversário de 15 anos de Jamile – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Aniversário de 15 anos de Jamile – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Jamile e Lúcia Helena – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Jamile e Maria Ignês – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação Nicole Ayume, Vitória Dechiari, Paola Namie e Arthur Alves – Foto: Leonardo Matos/Liberal e Hugo Moraes/Divulgação

Check-list

Salão: Gran Poeme SBO

Coreografia: HD2 Coreografias

Decoração: Soul Party

Buffet: Gi Salles

Cerimonial: Mari e Jú

Som e luz: DJ Leandrinho

Foto e vídeo: Hugo Moraes

Doces: Ateliê Doces Artes

Cabelo e Make: Wanessa Almeida

Mágico: Fernando Lazzaro

Bartender: Afonso’s Bar

Lembrancinhas: Gamta Cosméticos Naturais