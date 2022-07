Debut de Ailá

Ailá Iona dos Santos é uma garota muito generosa, que, após vivenciar os 15 anos da irmã Eloá, sonhou um dia em poder ter seu próprio debut. Assim sendo, os preparativos duraram quase um ano e meio. O evento, realizado no Salão Villa Nobre, aconteceu no início do mês passado e foi exatamente do jeito que a garota sonhou.

A festa temática ganhou inspiração do Oscar, que estava presente em vários detalhes, das lembrancinhas aos copos. Tudo personalizado e feito com muito carinho, com destaque para as toalhinhas, necessaires, chaveiros e porta-moedas. O ponto alto da noite, como toda boa festa de 15 anos, foi a entrada da debutante, com direito a descida da escada com fogos indoor.

A valsa também merece ser lembrada e foi emocionante. Confira alguns cliques enviados com exclusividade para a Eclética.