O espaço do Villa Nobre Eventos em Americana foi o escolhido por Vitória de Salvi Gallo de Camargo como cenário para a realização de um grande sonho: seu debut.

Linda e delicada, a garota ama leitura e por esta razão escolheu o tema sobre livros. A decoração chamou a atenção, especialmente pelos detalhes. Toda a organização da festa foi acompanhada cuidadosamente por sua mãe, Regina de Salvi Gallo de Camargo.

A aniversariante, Vitória de Salvi Gallo de Camargo – Foto: Jezer Lopes – Divulgação

Para a noite especial, Vitória usou dois belos looks: um vermelho, curto e jovial para a recepção e um longo na cor azul estilo princesa para a hora do “Parabéns a você”, assim como para a valsa.

Aliás, o ponto alto da festa foram os fogos indoor que anunciavam a valsa e marcaram o momento que ela desceu a escadaria. Emocionante, a dança contou com a participação do pai Juliano de Camargo e do irmão Mateus.

Além das declarações feitas pela mãe, pai e irmão, Vitória também ganhou uma oração feita pelo pastor Mirko Levak.

Confira nas fotos um pouco de como foi a noite.