Foi em clima de festa e nostalgia que a Estação Cultura de Americana foi reinaugurada na última terça-feira, pelas mãos do atual prefeito, Chico Sardelli, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A restauração teve início em 2019 e foi custeada a partir de uma parceria com a empresa Rumo Logística, ainda durante a gestão do chefe do Executivo anterior, Omar Najar.

Orçada em R$ 800 mil, a obra teve alguns atrasos devido à pandemia, porém, apesar dos percalços encontrados no caminho, valeu a pena esperar!

Espetacular, o espaço histórico voltou a ser como era quando foi construído, em 1912, algo que os visitantes que já passaram por lá depois da entrega comprovaram. Primorosa, a restaurante ficou linda e tem surpreendido pela riqueza de detalhes. Aliás, para quem gosta de fazer boas fotos, aproveite o espaço, porque os cliques ficam incríveis!

Agora, o marco zero da cidade está pronto para continuar fazendo parte da vida dos americanenses, uma garantia de que a história da cidade, que começou como vila, será preservada para o conhecimento das futuras gerações.

A entrega da obra contou com a presença de convidados especiais e autoridades, em uma manhã agradável, marcada por manifestações artísticas como música, poesia e teatro. Fernando Giuliani, secretário de Cultura e Turismo de Americana, estava emocionado ao entregar mais uma obra emblemática para a cidade. A mesma energia sentida em todos os demais presentes, afinal, o momento, de fato, foi único.

Em síntese, se a trajetória de grandes indústrias de Americana passaram pela estação, entre idas e vindas, ou melhor, chegadas e partidas, ela continua marcando história, agora, como um dos principais cenários

culturais da cidade.