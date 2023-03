De repente, 40! O aniversário da fotógrafa Patrícia Moreira

Quem conhece a fotógrafa Patrícia Moreira (Leia-se LM Fotografia) sabe o quanto ela é carismática e amorosa. Sempre registrando as festas de seus clientes, ao celebrar seus 40 anos, não poderia deixar de ter o seu próprio momento, até porque ela também ama comemorar a vida. O evento para 80 convidados aconteceu no Espaço Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste, e teve como tema “White Party”.

Entre os destaques da noite, o entrosamento entre familiares e amigos que curtiram muito ao som da Banda Santa Elena, assim como o momento em que ela subiu ao palco para cantar Bruno e Marrone, certamente ficou na memória.

Muito criativa, a decoração de Odair Romeiro trouxe uma proposta clean e moderna, que combinou muito bem com o ar despojado do evento. A criatividade foi tanta que o bolo (by Mabila Biaggi) de limão-siciliano com geleia de frutas vermelhas, veio servido em um carrinho, que entrou no salão somente para a hora do “parabéns”.

Para finalizar, o Buffet Sandra Seleguini serviu deliciosos Fingers Foods. Eclética tem o prazer de deixar registrado alguns momentos. Confira!