Repetindo o sucesso do Baile do Crocodilo realizado no Carnaval, a Croco Rock também superou as expectativas. Dessa vez, o evento organizado pelos amigos Pepê Ferreira, Anderson Rodrigues, o “Kabeça”, e Viny Blanco, em parceria com os irmãos Filipe e Lucas Zaramello, aconteceu no TJ Armazém, em Nova Odessa. Montado em dois ambientes, no primeiro, os roqueiros puderam curtir o show da Banda Rádio Show, com o vocalista Nando Fernandes, e no segundo as apresentações de DJs.

Cerca de 250 pessoas curtiram a noite, que deixou aquele gostinho de quero mais. A boa notícia é que, segundo os organizadores, o público pode aguardar outros dois eventos para o segundo semestre, muito provavelmente em Americana.

O Grupo Liberal apoiou a festa, que foi uma exclusividade da Rádio Gold. Além de nós, outras empresas também contribuíram, entre elas SJ Pães e Doces, Clicknet, Oitotrês, Camouflage Fantasias, Sky Fit Nova Odessa, Alvorada Veículos, Comunik Br e Modal Locadora. Confira nos clique como foi, lembrando que em nosso portal tem mais!

Amanda Fronio e Hedney Piva – CROCO ROCK (31).JPG

Beatriz Mantovani e Izael Gressoni Júnior – CROCO ROCK (34).JPG

CROCO ROCK (4).JPG

Fabiana Verdelio, Alan Cardoso e Patrícia Verdelio – CROCO ROCK (8).JPG

Ivan Grigio e Krika Moreira – CROCO ROCK (22).JPG

Márcia Lima e Daniela Roncoletta com Fabiana Pavan – CROCO ROCK (27).JPG

Marlei Cortelio e Priscila Terra – CROCO ROCK (29).JPG

Renata Souza e Pedro Volpe – CROCO ROCK (20).JPG

Rosana Galho e Maria Luisa Rodrigues – CROCO ROCK (25).JPG

Sanay Okuma, Fernanda Berton e Mariana Sabatini – CROCO ROCK (39).JPG

Valter e Adriane Verdelio – CROCO ROCK (6).JPG

01 Filipe Zaramello, Viny Blanco, Pepê Ferreira, Anderson Rodrigues e Lucas Zaramello, organizadores da festa.JPG

02 Bruna Walder e Teddy Hansen, proprietários do TJ Armazém.JPG

03 Na discotecagem, Marcio Salata.JPG

04Marcão da Silva e Alda da Silva

05 Banda Rádio Show

06 Ivana Rocha e Mariani Sangalli.JPG

07 Natália e Leandro Carneiro.JPG

