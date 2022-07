A 6ª edição da Corrida Cidade de Americana aconteceu no último domingo (17) e reuniu muitos competidores. Esse ano, a prova mudou de percurso, com saída e chegada na sede da FAM (Faculdade de Americana), local onde foi montado uma super estrutura para os corredores. A FAM foi uma das patrocinadoras da prova, assim como o Grupo Liberal, Supermercados São Vicente, Digimax Medicina Diagnóstica e Divina Terra.

Com organização do competente Guilherme Celso, da Chelso Sports, e realização de Thiago Cia e Val Tunussi, da Mega Ponto Com, além de Gabriel Prado Fonseca, da Uaçaí Brasil, a corrida foi para 5, 10 e 15 km, além da caminhada.

01 Corrida Cidade de Americana reuniu mais de mil competidores – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

02 Guilherme Celso (Chelso Sports) – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

03 Eleine Costa (Marketing FAM) – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

04 Thiago Cia e Valdilene Teixeira Tunussi Cia (Mega Ponto Com) – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

05 Equipe São Vicente em Movimento – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

06 Denilson Brunhero com o pet Piter – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

07 O triatleta, Lucas Vasconcelos – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

08 Sandro Lima e Alex Ferreira também encararam o desafio – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

09 Comandando a animação durante a corrida, a Banda Planeta Hits – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

10 Reginaldo Aparecido de Arruda e Neide Garcia – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

11 Reinaldo Nascimento – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

12 Renato Afonso Viana e Yago Zucchi – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

13 Tadeu Rosineli e Hindara Ladislau – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

14 Pódio Feminino 5 km – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

16 Pódio feminino 10 km – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

17 Pódio Masculino 10km – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

18 Pódio Feminino 15 km – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

19 Pódio Masculino 15 Km – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Adriana Carvalho, Andreia Carvalho, Bruna Costa e Cláudia Borges – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Alex Ferreira e Nathália Faé Tenani – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Ana Flávia, Juliana Claudino, Josy Diber, Karina Prado, Vilma Possi e Mauricio Possi – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Anne Monique de Andrade e Hellen Cristina de Almeida – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Carla Elaine e Alessandra Cristina – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Eliane Filiputti e Christian Pereira – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Henrique Mizuno e Nathália com a pequena Olívia – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Iria Maria e Cleunice Tomazo – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Júlia Storel e André Mateus – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Lais Vetucci e Cleber – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Laura entre os pais, Bruna Ciabotti e Paulo Eduardo – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Luana Dutra, Eliane Enzveiler e Matheus Dutra – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Natália Painelli – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Renato Jr. e Fabíola Baldani – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Sandro Lima, Reginaldo Aparecido de Arruda e Neide Garcia – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Sônia Duarte Ramos e Eduardo Sampaio – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Emocionante, a prova contou com a trilha sonora da banda Projeto Hits, que tornou o momento ainda mais especial. Um detalhe bacana é que, depois de muito esforço, os campeões receberam o peso corporal em chocolate, o que resultou na distribuição de mais de 300 kg, um incentivo, com certeza, mais do que merecido depois de tanto esforço. Destaque também para o super kit distribuído para os participantes, que além de ser composto por vários itens, ainda vinha com uma caneca bem bacana. Agora, para os corredores de plantão, temos uma ótima notícia: Vem aí a Uaçai Night Run. Mais informações sobre classificações acesse www.chelso.com.br.