Confraternização no Grupo Liberal

O ano de 2021 foi desafiador para a maioria das empresas e, no Grupo Liberal, não foi diferente. Para celebrar o fechamento, a diretoria promoveu uma confraternização na última terça-feira, como uma maneira de agradecer aos colaboradores pelo empenho dedicado à empresa.

Em seu discurso, Fernando Giuliani, nosso diretor comercial, fez questão de ressaltar o quanto o trabalho feito pela equipe foi fundamental para superar os obstáculos impostos pela pandemia.

Nosso time reunido para a foto oficial do ano

Fernando Giuliani, diretor comercial do Grupo Liberal

Confraternização foi realizada no Parque Gráfico do jornal

Representando os colaboradores, Reginaldo Aparecido de Arruda, entre os diretores, Juliana Medon Bianco Giuliani, Fernando Giuliani e Luciana Bianco

No cardápio da tarde, combos do Mc Donald’s para todos

Reginaldo Gonçalves, Bruno Moreira, Diego Juliano e Alex Ferreira

Além disso, ele comemorou o fato de agora estar totalmente focado no trabalho na empresa, destacando também a maneira criativa que cada setor encontrou de se reinventar ao longo do caminho. “Passamos por um período de dificuldade, porém tivemos apoio de todos os colaboradores”, disse.

Um momento especial de seu discurso e muito comentando posteriormente foi a reverência que ele fez ao pedir “aplausos para todos”.

Pouco antes da confraternização realizada em pleno parque gráfico, foi feita uma foto com toda equipe de colaboradores, formada por mais de 100 pessoas, entre rádios, jornal, portal e outros setores, “uma verdadeira família”, como a própria diretoria gosta de dizer.

Distribuição de prêmios, animação e combos do Mc Donald’s marcaram a ação de final de ano. Confira alguns cliques aqui e também em nosso portal: www.liberal.com.br

Liberal, 70 Anos

Em 2022, o jornal O Liberal completará 70 anos. A data de fundação oficial de um dos jornais mais tradicionais do interior paulista é 1º de junho de 1952. Para celebrar as sete décadas, os preparativos já começaram e todo o grupo está envolvido. “Sempre fomos um jornal à frente dos outros, com uma grande estrutura e uma história de muita credibilidade. Para o ano de nosso septuagésimo aniversário, temos muitas novidades e expansões”. Sendo assim, aguardem!