Confraternização entre amigos

Rose Neves e Virgínia Volpato Santichio promoveram um encontro para um grupo seleto de amigos no Tábula Restaurante; veja as fotos

As amigas Rose Neves e Virgínia Volpato Santichio adoram festas, portanto, para quem as conhece, não é surpresa nenhuma que elas tornem um hábito a organização de confraternizações para celebrar as coisas boas da vida. Sendo assim, o último encontro do ano para elas e um grupo seleto de amigos aconteceu no charmoso espaço do Tábula Restaurante.

Segundo as organizadoras, o evento contou com a participação de cerca de 60 pessoas e foi exclusivamente para convidados que estiveram com elas no ano de 2022. A ideia era celebrar as bençãos recebidas e preparar a energia para a chegada de 2023.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Destaque para o cardápio de finger foods inspirados nas comidas americanas, com os famosos hambúrgueres da casa, porco crocante, frango à passarinho, mini hot dog, carne desfiada com cerveja preta e croquetes.

Uma novidade bastante comentada foi o carrinho de raspadinha, que servia para crianças as tradicionais e para os adultos as misturadas com gin e vodka. Aliás, falando em crianças, o evento também foi pensado para elas, com direito a brinquedos como um dos atrativos da noite.

Assim, ao som de um pop rock bem gostoso, eles curtiram uma das últimas festas do ano, com a promessa de promover um grande evento de Carnaval no ano que vem. Que assim seja!