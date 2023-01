Confraternização da AEAA

Uma das entidades de classes mais animadas de Americana, quando o assunto é evento social, é a AEAA (Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos). Sendo assim, a diretoria sempre encontra motivos para reunir seus associados.

Logo, em dezembro passado, reuniu os membros para uma grande confraternização. O evento contou com cerca de 140 pessoas e marcou a celebração pelos aniversariantes do segundo semestre de 2022, bem como comemorou as conquistas do ano.

O evento social foi o segundo após a posse do novo presidente, Marcos Lúcio Lavelli, e foi muito elogiado pelos convidados, que adoraram a dinâmica do encontro. No cardápio, o destaque ficou para a costela fogo de chão, que, pelos relatos, estava como bem diz a linguagem popular: “de comer rezando”.

Como parceiro da associação, o LIBERAL esteve presente registrando, especialmente para a coluna Eclética. Confira!