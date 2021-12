A AEAA (Associação dos Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos de Americana) sempre foi uma entidade de classe muito atuante, inclusive no que se refere a eventos sociais. Por isso, a tradicional confraternização de final de ano marcou a reativação desses eventos presenciais.

Desde novembro de 2020, a associação está sob a direção do engenheiro de produção mecânica/segurança do trabalho Valdir Francescatto, cuja vigência de mandato segue os anos 2020/2022.

Mesmo com o distanciamento imposto pela pandemia, durante todos esses meses a entidade manteve as palestras para os profissionais em formato online. Além disso, atenderam aos convênios com o CREA-SP, algo que o presidente faz questão de ressaltar.

Para 2022, ele garante: “Manteremos os trabalhos de 2021 e intensificaremos as confraternizações entre os associados, se a pandemia deixar!”.

Aproveitando a proximidade da data da confraternização com o Dia do Engenheiro (celebrado em 11 de dezembro) e o Dia do Arquiteto (comemorado hoje), a diretoria promoveu três comemorações em uma.

Cerca de 125 pessoas participaram do encontro marcado por um delicioso churrasco, inclusive com a presença ilustres dos representantes do CREA-SP, Valdir Zarpelon, Luis Chorilli Neto, Marcelo Maciel e Edson Ricci do Carmo.

Vale ressaltar que atualmente a AEAA conta com a participação de 200 associados. Confira nas fotos a cobertura que fizemos dessa confraternização e animado reencontro.