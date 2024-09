Confira os principais cliques do Jantar dos Aniversariantes na AMA

Diretoria da AMA (Associação Médica de Americana) realizou mais uma edição do Jantar dos Aniversariantes do Semestre

No mês de agosto, a diretoria da AMA (Associação Médica de Americana), sob a presidência do médico Renato Monteiro e com a coordenação social da médica Zuleide Romano, realizou mais uma edição do Jantar dos Aniversariantes do Semestre.

Desta vez, o evento celebrou os associados nascidos entre os meses de junho e dezembro. Assim como nas edições anteriores, a noite foi marcada por momentos de confraternização e alegria, ocorrendo no salão social da entidade.

O ambiente foi aquecido por deliciosas pizzas e vinhos, que harmonizaram perfeitamente com a descontração e os sorrisos de todos os presentes. Agora, o próximo grande evento no calendário da associação será o aguardado “Jantar dos Médicos”, programado para outubro.

Essa será uma oportunidade única para que os profissionais celebrem não apenas a medicina, mas também a dedicação e o compromisso com a saúde da comunidade. Fique atento e prepare-se para mais uma noite inesquecível!