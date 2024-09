Após o grande sucesso da primeira edição, realizada em maio, os DJs Poti e Cordinha se reuniram novamente para a segunda edição do Mega Flashback. O evento aconteceu no Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas de Americana e contou com a presença de cerca de 600 pessoas. Com mais de 30 anos de experiência na noite, Poti é uma referência quando o assunto é flashback, sendo que a parceria com Cordinha já acontece há quatro anos. “O flashback vem ganhando espaço nos últimos anos e o mais importante é ver a nova geração apreciando a boa música. Relembrar os hits, rever amigos e unir as pessoas é o nosso maior presente”, declarou Poti ao LIBERAL.

O evento teve o apoio da Rádio Gold, que divulgou o encontro. “A Gold compartilha nosso foco principal, que é a boa música, e essa parceria é para nós garantia de sucesso”, afirmou.

Um dos destaques do evento foi a presença de diversos grupos de dança da cidade, além dos emocionantes reencontros de amigos. O próximo evento será o Halloween, marcado para o dia 26 de outubro, no União Barbarense.

Os organizadores falam

“O que mais gostamos de ver no flashback é o público realmente voltando no tempo. Para isso, além das músicas e danças, usamos iluminação de época. Elas ajudam as pessoas a remeterem ao passado. Assim, proporcionamos aquela nostalgia gostosa dos anos 80. Isso para nós é fantástico! ”