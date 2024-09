Maior parque de inclusão social da América Latina será instalado na Rua Miquelina Ardito Faraone, no Jardim Terramérica

No dia 12 de agosto, o Villa Americana Eventos foi o cenário para a apresentação do Parque Vida’s, o maior parque de inclusão social da América Latina, que será instalado na Rua Miquelina Ardito Faraone, no Jardim Terramérica, em Americana.

O projeto é assinado pelo renomado escritório Pedro Camargo Engenharia, que se interessou pelo sonho da Associação Projeto Vida Americana de construir na cidade um parque voltado para beneficiar PCDs (Pessoas Com Deficiência), autistas e adolescentes.

Belíssimo, o projeto é encantador, perfeito para incluir, divertir e respeitar! Previsto para ser instalado em uma área de 5,3 mil m², ele precisa de apoio, parcerias e doações para sair do papel. Em busca desse apoio, Silvia Sales Claro pediu ajuda aos voluntários para reunir empresários e representantes de classes que pudessem colaborar. A proposta é que, até 2025, o sonho se transforme em realidade. Contudo, para que isso de fato aconteça, será necessária muita ajuda.

A convite do jornalista e responsável por reunir os convidados, Wagner Sanches, Eclética esteve presente registrando a noite de lançamento. Para mais informações, entre em contato pelo Instagram @pedrocamargoengenharia.