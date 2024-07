Com o tema “Unindo Fé e Tradição”, a Festa de São João Batista 2024 foi um grande sucesso. Segundo a organização, este ano a tradicional Festa de Carioba superou as edições anteriores. Durante quatro finais de semana de junho, o público desfrutou de um evento extremamente bem organizado, repleto de atrações musicais inesquecíveis, variando do samba ao sertanejo, além do pop e rock. O cardápio foi eclético e merece todos os elogios. Já o entretenimento foi um destaque à parte, com shows de prêmios, muitas brincadeiras para adultos e crianças e a animação das equipes das rádios Gold e Zé, empresas do Grupo Liberal, que mais uma vez apoiou o evento.

Em síntese, a festa foi grandiosa e contou com muitos momentos especiais, como a parte religiosa realizada no dia 24, com a celebração ao padroeiro São João Batista. Na ocasião, houve uma missa, além da tradicional cerimônia de acender a fogueira e erguer o mastro. Com excelente público, o evento atraiu gente de Americana e região e até de outros estados, comprovando que a festa faz parte do calendário de eventos imperdíveis da cidade. Não poderíamos encerrar a nossa cobertura social sem deixar nossa menção honrosa ao importante trabalho dos voluntários, que mais uma vez ajudaram na realização da festa com dedicação, solidariedade, sorriso no rosto e muito trabalho. Se a Festa de Carioba é o que é, muito se deve a essas mãos solidárias que unidas fazem tudo acontecer. Que venha 2025!