Com o apoio do Grupo Liberal de Comunicação, o evento atraiu um público rotativo de mais de 10 mil pessoas ao longo de quatro finais de semana

A edição 2024 da Festa de São Benedito, realizada entre 30 de agosto e 22 de setembro, foi um verdadeiro sucesso, reunindo a comunidade em uma celebração repleta de música, gastronomia e tradição. Com o apoio do Grupo Liberal de Comunicação, o evento atraiu um público rotativo de mais de 10 mil pessoas ao longo de quatro finais de semana. Como já é tradição, a festa foi encerrada com um grandioso show de prêmios, que animou ainda mais os participantes. As atrações musicais e as delícias gastronômicas foram altamente elogiadas por quem passou por lá.

O sucesso da festa foi resultado do trabalho de uma comunidade unida, que prestigiou o evento com sua presença e dedicação. Foram 360 voluntários que ofertaram seu tempo e esforço para tornar esta festa possível. No momento, a comunidade São Benedito está no novenário, que começou dia 26 de setembro e vai até o dia 5, Dia de São Benedito. A coluna Eclética esteve registrando alguns cliques no último sábado. Valeu, São Benedito!

01 Claudinei da Silva e Rosane Medeiros, coordenador da festa – Foto: Leonardo Matos_Liberal Antônia Silva e Ana Peres – Foto: Leonardo Matos_Liberal Ariane Saito e Isabelly – Foto: Leonardo Matos_Liberal Lidia e Charles Barban com Ronaldo Gapatore e Márcia – Foto: Leonardo Matos_Liberal Liliana Domingues e Carlos – Foto: Leonardo Matos_Liberal Maria de Fátima Camargo e Maria do Carmo Camargo – Foto: Leonardo Matos_Liberal Neuza Casatti e Antônio – Foto: Leonardo Matos_Liberal Público prestigiou do primeiro ao último final de semana a Festa de São Benedito – Foto: Leonardo Matos_Liberal Rafaela Bissoli – Foto: Leonardo Matos_Liberal Rafaela e Luiz Fernando Bissoli – Foto: Leonardo Matos_Liberal Ricardo Alexandre Rodrigues Pinto – Foto: Leonardo Matos_Liberal Ronaldo Brito – Foto: Leonardo Matos_Liberal Ronaldo Moura de Oliveira – Foto: Leonardo Matos_Liberal Sérgio Camargo registrando os melhores momentos da festa – Foto: Leonardo Matos_Liberal Silvia Oliveira – Foto: Leonardo Matos_Liberal Sônia Maria Marchi, Ventania e Isa – Foto: Leonardo Matos_Liberal Último sábado teve show do grupo Parada Sertaneja – Foto: Leonardo Matos_Liberal

Agende-se

Neste sábado (5), a partir das 19h, será celebrada a Festa de São Benedito. A programação inclui missa, procissão e a tradicional distribuição do bolo. Prestigie! Mais informações no Instagram: @saobeneditoamericana.