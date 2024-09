Já era noite quando a psicóloga americanense Tamara Najar surgiu deslumbrante, ao som da marcha nupcial e na presença de seus convidados, no jardim da casa onde passou grande parte de sua vida. Em sua mente, memórias afetivas de muitos momentos felizes vividos naquele espaço e, talvez, prestes a viver o mais especial de todos: o seu casamento. No altar, o juiz de direito Fábio Augusto Paci Rocha já a aguardava, sorridente. Era impossível não se encantar com a sintonia do casal, que claramente estava realizando um sonho.

Tamara e Fábio se conheceram pelo Instagram e namoraram por dois anos e dez meses até ficarem noivos. Parceiros em todas as decisões, escolheram juntos cada detalhe do casamento, e tudo saiu exatamente como planejado. A celebração religiosa, repleta de alegria, foi conduzida pelo padre Sérgio Pacheco, da Igreja Anglicana, que em poucas palavras transmitiu grandes lições sobre o verdadeiro significado do matrimônio. O ponto alto da cerimônia foi a troca de votos, carregados de sentimentos, planos e muito amor.

Para a ocasião, Tamara escolheu um vestido belíssimo da Clamore Campinas, que refletia sua personalidade: elegante, único e clássico. O noivo, igualmente impecável, vestiu um belo terno assinado por Silvio Alfaiate. A festa animada seguiu até altas horas, contando apenas com a presença dos familiares e amigos mais próximos, que celebraram com entusiasmo a felicidade dos noivos. Em lua de mel, o casal segue vivenciando dias inesquecíveis e românticos na Sicília, a maior ilha do Mediterrâneo. Confira alguns momentos da noite.