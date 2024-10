Com a ideia de reunir a família e amigos em uma noite de sexta-feira, em um espaço seguro, ao som de boa música e muitos petiscos, a Sexta Gastronômica São Vicente nasceu despretensiosa, mas alcançou grandes conquistas, com a parceria das rádios Gold e Zé, pertencentes ao Grupo Liberal.

Na semana passada, o evento idealizado pelo presidente do Grupo São Vicente, Marcos Cavicchiolli, comemorou um ano de sucesso, sendo considerado atualmente um espaço gastronômico e cultural da cidade. Além de ter se transformado em referência, onde famílias se divertem, a economia criativa é fomentada, e os artistas locais encontram palco para compartilhar sua arte; não só os músicos, mas também os escritores, que ganharam um espaço literário para encontrar seu público face a face. A área kids também oferece um descanso para os pais, que podem desfrutar de momentos de lazer.

Realizado na Loja 1, localizada no bairro São Vito, em Americana, o evento acontece toda sexta-feira, das 17h às 22h. Sendo assim, hoje tem mais uma edição, desta vez com a apresentação de Gabriel Basttos com muito Pop/Rock. Durante a comemoração pelo primeiro ano, justamente no Dia de São Vicente, a Eclética registrou alguns momentos, como forma de homenagear a parceria entro LIBERAL e São Vicente. Confira!