Confira os cliques da primeira semana da Festa do Bom Jesus

A primeira semana da Festa do Bom Jesus foi um sucesso e, segundo a organização, atraiu um público de cerca de 10 mil pessoas. Abrindo as festividades, o grupo de samba e pagode Alto Astral trouxe muita animação para a noite. Já no segundo dia de evento, a música sertaneja raiz das vozes de cristal, Lourenço & Lourival, não deixou nada a desejar e comprovou o motivo de a dupla ter mais de 60 anos de carreira. Na parte gastronômica, difícil é escolher o que provar, de tantas delícias disponíveis.

O grande destaque da festa, sem dúvida, é o envolvimento da comunidade e dos voluntários, que participaram ativamente. Semana que vem publicaremos a segunda semana do evento, que esse ano veio com apoio total do LIBERAL, porém, por enquanto, fiquem com os cliques feitos por nossa equipe no primeiro final de semana, lembrando que a Festa do Bom Jesus acontece na Rua Dom Barreto, 851 – Vila Jones.