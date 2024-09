A Festa de São Benedito está na metade, mas ainda dá tempo de curtir o evento com a família e os amigos. Realizada às sextas, sábados e domingos, a programação musical ainda contará com show da Banda 4 Regra 3 (13), AR 40 (14), Yan Mateus e Yago (20), Alto Astral (20) e Parada Sertaneja (21). Além disso, nos próximos domingos, dias 15 e 22, haverá show de prêmios e o aguardadíssimo bingão.

Animadíssima e cheia de delícias, como gastronomia típica de quermesse e muitos encontros e reencontros, a festa está montada na Rua Paraíba, 193, no Jardim Colina, em Americana, e conta com o apoio do Grupo Liberal. Eclética, claro, passou por lá para registrar alguns momentos. Todos estão convidados a desfrutarem do evento também! Mais informações no Instagram @saobeneditoamericana.