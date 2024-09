A tradicional Festa da Padroeira, realizada recentemente no Jardim América 2, em Americana, foi um sucesso e atraiu um público rotativo de 3,5 mil pessoas. O evento, que aconteceu em dois dias, reuniu famílias e pessoas de toda a cidade. Além da programação musical com Samba D’Aninha e Thiago Lins, bem como da parte gastronômica, que dispensa apresentações, o evento também teve como grande destaque o show de prêmios, que distribuiu um total de R$ 20 mil. O Grupo Liberal foi a mídia oficial do evento e esteve presente com a equipe de animação das três rádios: Clube AM 580, Gold 94.7 e Zé FM 76.3, além, é claro, da coluna Eclética, que trouxe a cobertura fotográfica realizada no sábado à noite. Confira!

Wagner Souza com os filhos, Monique e Eduarda (garoto), a esposa a esposa Priscila e Carina Ceolin (Invictus) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Andreza Silva e Leandro Vieira – Foto: Leonardo Matos_Liberal Aninha Barros – Foto: Leonardo Matos_Liberal Claudinei Barbosa, Esmeralda Barbosa e Daura Borba – Foto: Leonardo Matos_Liberal Edileuza Vicente e o filho Douglas – Foto: Leonardo Matos_Liberal Eduardo Campos e Leciane com as filhas Maine e Luiza e o e o genro João Pedro Ramim – Foto: Leonardo Matos_Liberal Grace e Sudnei Todescan – Foto: Leonardo Matos_Liberal Isa Marques e Ventania – Foto: Leonardo Matos_Liberal Ivone Aparecida Ferreira Piccin e Edinilson Luiz Piccin (Pastoral da Segurança) – Foto: Leonardo Matos_Liberal João Rodrigo e Bianca Pontes com Talita Buzoni e Willian Henrique – Foto: Leonardo Matos_Liberal Lenice e José Carlos Fidelis – Foto: Leonardo Matos_Liberal Matheus Lima – Foto: Leonardo Matos_Liberal Paul C, da Rádio Gold 94.7 FM – Foto: Leonardo Matos_Liberal Rosangela e Ademilson Guimarães – Foto: Leonardo Matos_Liberal Samba d’Aninha – Foto: Leonardo Matos_Liberal Silvia Cunha, Ana Claudia Cipriano da Cunha e Natalina Gotardi da Cunha – Foto: Leonardo Matos_Liberal Simone e Romoaldo Mattos – Foto: Leonardo Matos_Liberal Valdenicio Faria, Rose Gaiola e Andreia Passos – Foto: Leonardo Matos_Liberal Vanessa e Neto Bento – Foto: Leonardo Matos_Liberal Voluntárias do evento – Foto: Leonardo Matos_Liberal