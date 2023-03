Confira os cliques da edição de março do Flashback do Julião e Gold

A edição de março do Flashback do Julião e Gold foi demais! A apresentação do show da cantora Joe Welch foi o ponto alto da noite, a começar por sua descida incrível, feita com classe e estilo pelas escadarias do Villa Americana Eventos, cantando o clássico “What a Feeling”, do filme Flashdance, e mostrando toda a sua fantástica potência vocal.

Mantendo a energia do início ao fim, ela ofereceu ao público uma performance impactante, demonstrando que nenhuma artista ganha o título de diva ou constrói uma carreira longa sem ser boa no que faz. Além dela, o DJ Paul C, da Gold, também agitou a pista de dança durante abertura, intervalo e final da noite.

Com bom público, o evento também teve como destaque a animação das pessoas que lotaram a pista de dança, fizeram passinhos, dançaram e se divertiram, como uma boa festa de Flashback tem que ser. Diante de tudo, a verdade é que está comprovado: pode até ter outros eventos com a mesma proposta por aí, mas, igual ao Flashback promovido pelo Julião Biágio, ninguém faz.

Assim sendo, em breve tem mais!