A 36ª edição da Festa das Nações de Nova Odessa, realizada no final de semana passado, atraiu mais de 20 mil pessoas à Praça dos Três Poderes. O evento, promovido pela prefeitura em parceria com a AEANO (Associação das Entidades Assistenciais de Nova Odessa) e patrocinado pelo Savegnago Supermercados, celebrou a diversidade cultural e culinária de 11 países, destinando 100% da renda às entidades assistenciais locais.

Apesar da chuva durante a abertura e da necessidade de remarcação dos shows para o domingo, a festa foi um sucesso! Com um ambiente acolhedor, o evento beneficente reafirmou a importância do trabalho voluntário, além de proporcionar um fim de semana de lazer, música e gastronomia para toda a família. Confira alguns cliques, lembrando que no site do LIBERAL tem mais.

Associação Brasileira de Cultura Leta – Foto: Leonardo Matos_Liberal Andréia Rodrigues e Rosana Damasceno (Casa Mais) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Carlos Eduardo Pinotti e Thiago Gomes Rodrigues (AAANO) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Elmars Kivitz, Cristiano Alkschbirs e João Carlos Ozolin – Foto: Leonardo Matos_Liberal Gabriel Guimarães, Fátima Dalmédico Godoy, Maria Tereza Casazza e Mila (APAE) – Foto: Leonardo Matos_Liberal José Zaramello (Rotary Club de Nova Odessa) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Juçara Rosolen (Lions Clube Nova Odessa) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Maria Emília Dalmédico Godoy e Maria Tereza Casazza – Foto: Leonardo Matos_Liberal O vice-prefeito Mineirinho e o prefeito Leitinho com as embaixatrizes dos países – Foto: Divulgação Tatiane Sperchi e Luiz Carlos Cordeiro (Lions Clube de Nova Odessa) – Foto: Leonardo Matos_Liberal Voluntário da Apadano – Foto: Leonardo Matos_Liberal Voluntários da Avano – Foto: Leonardo Matos_Liberal Voluntários da Comunidade Geriátrica – Foto: Reprodução Voluntários do SOS – Foto: Reprodução Voluntários do Amigos do Casulo – Foto: Leonardo Matos_Liberal

Entidades e países