A primeira edição da noite TPM (Terça Para Mulheres), realizada no John Gow Irish Pub, em Americana, no dia 27 de agosto, foi um sucesso! O evento, exclusivo para elas, reuniu grupos de amigas para vivenciar momentos agradáveis ao som de boa música, drinks incríveis e aquele cardápio especial que a casa oferece e todo mundo conhece.

Os destaques da noite, a DJ Helena Nunes e o músico Fábio Buzatti, agradaram a todas, que já estão ansiosas pela próxima edição do evento, que conta com o apoio da Rádio Gold, do Grupo Liberal. Pelo que apuramos, a festa deve ocorrer no dia 24. Sendo assim, preparem-se, meninas, porque neste dia a festa é nossa! Em breve, divulgaremos as atrações e promoções do evento.