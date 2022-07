Confira como foi a Terceira Semana do Festival de Inverno do Tivoli Shoppping

A terceira semana do Festival de Inverno do Tivoli Shopping confirmou o sucesso do evento que é uma parceria entre o empreendimento e a Rádio Gold do Grupo Liberal.

Na penúltima semana da programação, houve os shows de Serial Funkers, na quinta (21) e Eva Venenosa, na sexta (22). E se o swing do Serial empolgou o público, o talento da banda Eva Venenosa também animou bastante os presentes que prestigiaram a programação.

Quem ainda não foi, a última chance de curtir os shows é agora! Nessa última semana estão programados as apresentações de Peleco, na quinta (28) e Roberta Campos, na sexta (29). Já na semana que vem, Eclética fará um resumo do que houve de melhor em todos os dias do festival, contudo, hoje vocês já podem conferir alguns cliques feitos por nossa equipe na semana que passou.

Confira os cliques da quinta-feira

Confira os cliques da sexta-feira