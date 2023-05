A querida Elaine Franciscatto é uma mulher que gosta de estar entre amigas. Sempre sorridente e alto astral, ela ama celebrar a vida e enxerga o mundo com resiliência e gratidão. Recentemente, ela comemorou 53 anos e reuniu amigas para um almoço realizado na Casa Zucchini.

O evento foi para vinte pessoas e teve como destaque o carinho e a energia positiva que as convidadas fizeram questão de levar à aniversariante. Combinando com o clima de outono, o menu trouxe risotos, carnes e massas, regados a vinhos e espumantes. Logo após o encontro, Elaine partiu para Nova York, em uma viagem incrível que fez acompanhada da filha, Isabela.

De volta à cidade desde a última sexta-feira, ela nos confidenciou que ama viajar com a filha e que já está pensando em um próximo destino. “É sempre uma aventura que me traz muita experiência de vida. Estar com ela em Nova York foi mais um desejo que realizamos juntas”, afirmou.

Confira alguns cliques do aniversário e um da viagem, afinal, o momento merece ser compartilhado.