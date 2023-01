Comemoração do aniversário de Iara

Convidadas foram brindadas em primeiríssima mão com um exemplar do livro da designer

Em novembro do ano passado, a querida designer de interiores Iara Kílaris reuniu um grupo de amigas para comemorar mais um aniversário. Dessa vez, o local escolhido foi o Viê Gastronomia, reconhecido pelo cardápio que reúne a clássica culinária italiana com a autenticidade brasileira.

Além da tarde agradável, as convidadas para lá de especiais foram brindadas em primeiríssima mão com um exemplar do livro da designer: “A decoração pode transformar vidas”.

Ao longo de 396 páginas e uma encadernação de luxo, é possível acompanhar os detalhes de 17 projetos de interiores assinados por Iara e registrados em belíssimas fotos. Confira alguns cliques desses momentos.