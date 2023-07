Com feijoada, Bruno Dominici Zanetti celebra nova idade

O gerente comercial Bruno Dominici Zanetti “quarentou” com festa, como ele bem gosta. Dono de uma personalidade alegre, sempre de bem com a vida e super brincalhão, ele comemorou o marco com a “Feijoada do Brunão”.

Organizada carinhosamente pela esposa, Patricia Estevam Zanetti, o evento aconteceu no Espaço Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste, e teve animação da banda de samba e pagode Badauê. Animadíssimo, o evento reuniu amigos e familiares. Confira alguns cliques.