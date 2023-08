Celebrando os 55 anos da Apae

Entidade comemorou aniversário com os usuários, familiares, diretoria, colaboradores, voluntários, parceiros e amigos

Depois de realizar um jantar com vendas de convites para ajudar na manutenção da entidade, a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, também celebrou os 55 anos de atuação com os usuários, familiares, diretoria, colaboradores, voluntários, parceiros e amigos.

O evento aconteceu na sede da entidade e contou com a presença de um público rotativo de mais de 500 pessoas, com destaque para a presença do robô mexicano, que surpreendeu e agradou.

“Ficamos felizes em receber tantas pessoas durante o evento, somos gratos à sociedade por sempre acolher a causa da Apae”, declarou o presidente para a coluna. Atualmente, a Apae atende 1500 pessoas com deficiência, desde o nascimento até a idade adulta.